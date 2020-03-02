02.03.2020 (02:00)

В Воздушно-космических силах стартовал V Всероссийский фотоконкурс «Я служу в ВКС»

В Воздушно-космических силах начался прием работ на V всероссийский фотоконкурс «Я служу в ВКС».

Организатором конкурса выступает Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации.

Конкурс впервые был проведен в 2016 году и собрал свыше 200 работ от 50 участников из 19 регионов страны.

Работы будет оценивать экспертное жюри, в состав которого войдут известные профессиональные фотографы, художники, журналисты, государственные и общественные деятели. Возглавит жюри заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе – начальник военно-политического управления генерал-майор Александр Максимцев.

Свои фотографии могут прислать как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет из разных уголков России и зарубежья. Всего можно представить по 5 работ в каждой из 11 номинаций. Снимки должны соответствовать целям и условиям конкурса: популяризация военной службы в Вооруженных сил РФ в целом и Воздушно-космических силах в частности.

«В этом году мы празднуем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и надеемся, что эта тема будет особенно отражена в работах участников нашего фотоконкурса» – подчеркнул начальник Центрального офицерского клуба ВКС Владимир Лужбин.

Работы можно прислать до 31 июля 2020 года. Затем по итогам голосования жюри и народного голосования будут определены победители. Церемония награждения состоится в сентябре 2020 года в Москве в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.

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