01.03.2020 (09:16)

Командующий Тихоокеанским флотом проверил готовность большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» к ведению одиночного боя

В ходе проведения занятия, группа офицеров штаба флота под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца, проверила действия экипажа БПК при выполнении элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота.

Начальники управлений, отделов и служб флота, а также флагманские специалисты проконтролировали отработку задач по различным вводным в подчинённых по специальности боевых частях. Экипаж «Адмирала Пантелеева» отработал выход из базы и плавание в узкости, приём на базирование корабельного вертолёта, выполнил комплекс мероприятий по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с комплексным применением средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, обеспечил противолодочную и противодиверсионную защиту корабля, провел ряд учений по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть на ходу.

Офицерами штаба флота контролировалась правильность выполнения действий личным составом и командирами всех степеней, соответствие этих действий требованиям руководящих документов, а так же соблюдение временных нормативов.

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