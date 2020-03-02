02.03.2020 (01:00)
В Гарнизонном Доме офицеров космодрома Плесецк состоялся торжественный ритуал вручения вымпела «ударная» воинская часть
Вымпел «ударная» воинская часть является олицетворением высокого воинского мастерства подразделения и вручается наиболее боеспособным соединениям, воинским частям и подразделениям видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
По итогам 2019 учебного года Центр испытаний и применения космических средств (Центр) космодрома Плесецк была удостоена звания «ударной», как наиболее боеспособная воинская часть в Воздушно-космических силах.
На торжественном ритуале в Гарнизонном Доме офицеров участвовали командование космодрома Плесецк, ветераны и военнослужащие воинских частей центра испытаний и применения космических средств.
В торжественной обстановке начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук поздравил военнослужащих и гражданских специалистов Центра испытаний и применения космических средств и весь личный состав космодрома с достижением высоких результатов в прошедшем учебном году и вручил вымпел «ударной» начальнику Центра полковнику Сергею Сысоеву.