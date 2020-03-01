01.03.2020 (08:59)

Уссурийские суворовцы познакомились с парашютами и «Печенегами»

Воспитанники Уссурийского суворовского военного училища посетили отдельное десантно-штурмовое соединение ВДВ, дислоцированное в Приморском крае.

Десантники провели занятие для суворовцев о порядке десантирования и правилах поведения в воздухе при возникновении нештатных ситуаций. Суворовцы не только увидели быт десантников, но и в клубе части посмотрели фильм о боевом пути соединения ВДВ.

Военнослужащие соединения ВДВ продемонстрировали юным воспитанникам училища штатное вооружение и экипировку десантников. Суворовцам выпала возможность посмотреть через оптические прицелы и вплотную познакомится с АК-74М в обвесе разведчика, снайперской винтовкой Драгунова (СВД), пулемётом ПКП «Печенег», специальным автоматом АСМ «Вал». Также будущие защитники Родины примерили десантные парашюты Д-10, Арбалет-1 и Арбалет-2.

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Целью посещения соединения ВДВ является профессиональная ориентация учащихся, развитие чувства патриотизма у подрастающего поколения.