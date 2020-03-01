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01.03.2020 (07:45)

В Бурятии военнослужащие ВВО провели урок мужества

Командование соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провело урок мужества для юнармейцев.

Урок мужества прошел в рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В ходе лекции командный состав соединения рассказал юнармейцам об освобождении города Воронеж от немецко-фашистских захватчиков.

После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему Острогожско-Россошанская наступательная операция, по итогам которой были разгромлены основные силы венгерской и итальянской армий, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения.

Кроме того, российские военнослужащие рассказали о современной военной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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