01.03.2020 (07:45)
В Бурятии военнослужащие ВВО провели урок мужества
Командование соединения связи Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провело урок мужества для юнармейцев.
Урок мужества прошел в рамках мероприятий, посвященных 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.
В ходе лекции командный состав соединения рассказал юнармейцам об освобождении города Воронеж от немецко-фашистских захватчиков.
После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему Острогожско-Россошанская наступательная операция, по итогам которой были разгромлены основные силы венгерской и итальянской армий, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения.
Кроме того, российские военнослужащие рассказали о современной военной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.