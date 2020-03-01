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01.03.2020 (08:41)

В Аниве для военнослужащих ВВО состоялся концерт авторской песни

В рамках культурно-досуговой, а также военно-патриотической работы                в Доме культуры г. Анива Сахалинской области для военнослужащих отдельного мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного в островной зоне, состоялся сольный концерт автора-исполнителя Дмитрия Пихурина из г. Артем Приморского края. 

Дмитрий исполнил песни собственного сочинения на военную тематику, рассказывая об  исторических событиях, которые  происходили на Дальнем Востоке и  его пределами в разные годы, а также  о своей поисковой работе. Это послужило основой  для его песен. Так, песня «Два деда» была написана на основе реальной истории, произошедшей в годы Великой Отечественной войны в семье Пихуриных.

Также концерт посетили  ученики средней общеобразовательной школы № 2 г. Анива, члены семей военнослужащих  армейского корпуса округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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