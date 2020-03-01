01.03.2020 (08:37)

Юнармейцы и школьники из Бурятии побывали в Партизанской деревне и самом большом музее Боевой славы объединения ВВО

На текущей неделе в военном городке Сосновый Бор в Республике Бурятия состоялась встреча участников регионального движения «ЮНАРМИЯ» и учеников местных школ с командованием и военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, по программе Военно-патриотического воспитания молодежи.

Юнармейцам и школьникам была представлена обновленная экспозиция исторической выставки в музее Боевой славы штаба объединения, где представлены уникальные образцы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, личные вещи и элементы экипировки солдат и офицеров, принимавших участие в боях на Халхин-Голе и другие экспонаты.

Также школьники посетили «Партизанскую деревню», где они увидели красный уголок, медицинский пункт, оружие, военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны, все это позволило ребятам окунуться в атмосферу партизанского движения того времени.

Всего во встрече, приняли участие около 80 юнармейцев и школьников из Улан-Удэ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице