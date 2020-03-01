01.03.2020 (08:27)

В ВВО стартовала подготовка к окружному этапу кинологического конкурса «Верный друг»

В соединениях и объединениях Восточного военного округа в рамках Армейских международных игр–2020 военные кинологи начали подготовку к окружному этапу кинологического конкурса «Верный друг».

Состязание лучших кинологов и их питомцев состоится с 20 по 24 апреля с.г. на базе отдельного танкового соединения общевойсковой армии, дислоцированной в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия).

Конкурс спланировано провести в четыре этапа, в частности «Дог биатлон» (индивидуальная гонка), где военнослужащим с четвероногими помощниками предстоит пройти трехкилометровую трассу, поражая на огневых рубежах мишени из мелкокалиберной винтовки. На втором этапе при преодолении 300-метровой полосы препятствий служебным собакам надо преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп.

Впервые в конкурс добавлены переползание под стоящим БТРом и преодоление брода. Брод собака должна будет преодолеть самостоятельно, вплавь при этом кинологу запрещено помогать своему четвероногому другу. Третий этап конкурса состоит из двух упражнений: «Защитная служба» и «Меткий стрелок». Заключительным этапом будет эстафета.

Обучение собак проводится вожатыми соединений округа в специально оборудованных кинологических городках.

Наиболее сложными этапами подготовки караульных собак является отработка команд по отказу от пищи, развитие навыков определения посторонних людей и вещей, а также привыкание к стрельбе из стрелкового оружия и различным взрывам. При подготовке собак для участия в конкурсе приоритет отдан таким породам, как немецкая овчарка и бельгийская овчарка.

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