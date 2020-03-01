Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.03.2020 (08:20)

Офицеры военного учебного центра при ДГУПС подготовили школьников для вступление в ряды юнармейцев

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения в Хабаровске состоялось торжественное посвящение в движение "ЮНАРМИЯ" пятнадцати учащихся школы № 15. Присутствующие на мероприятии поздравили ребят с этим знаменательным событием и пожелали  достижений в учебе и спорте, настойчивого освоения основ военного дела.

Ранее, на базе учебного заведения имени пяти Героев Советского Союза была проведена подготовка учащихся - кандидатов для вступления в ряды движения «ЮНАРМИЯ». Мероприятия по подготовке школьников организовали офицеры военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии военнослужащие ВВО провели урок мужества
В Бурятии определились лучшие экипажи для участия в окружных этапах конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Военнослужащие ВВО организовали для школьников показательные выступления и приготовили солдатскую кашу
В ВВО окружной этап конкурса «Снайперский рубеж» состоится на полигоне «Князе-Волконский»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false