01.03.2020 (08:20)

Офицеры военного учебного центра при ДГУПС подготовили школьников для вступление в ряды юнармейцев

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения в Хабаровске состоялось торжественное посвящение в движение "ЮНАРМИЯ" пятнадцати учащихся школы № 15. Присутствующие на мероприятии поздравили ребят с этим знаменательным событием и пожелали достижений в учебе и спорте, настойчивого освоения основ военного дела.

Ранее, на базе учебного заведения имени пяти Героев Советского Союза была проведена подготовка учащихся - кандидатов для вступления в ряды движения «ЮНАРМИЯ». Мероприятия по подготовке школьников организовали офицеры военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения.

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