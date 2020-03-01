01.03.2020 (08:12)
Юнармейцы Амурской области провели смотр песни и строя
В г.Шимановск Амурской области состоялся смотр песни и строя среди юнармейских отрядов младшего школьного возраста
Юные патриоты начальной школы показали строевую выправку при прохождении строем и исполнении строевой песни. Также в ходе конкурса оценивалась индивидуальная строевая подготовка юнармейцев. В качестве судей выступали ветераны военной службы.
По результатам конкурса лучшие подразделения были поощрены грамотами и ценными подарками.
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