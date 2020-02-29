29.02.2020 (23:43)

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов принял участие в Дне открытых дверей в новейшем Спорткомплексе Нахимовского Военно-Морского Училища в Санкт-Петербурге.

В Нахимовском Военно-Морском Училище проведен День открытых дверей, в рамках которого была показана полноформатная работа новейшего Спортивного комплекса, оснащенного самыми современными тренажерными комплексами, ледовым полем и скалодромом. В Дне открытых дверей принял участие лично Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ проверил работу всех тренажерных залов Спорткомплекса, пообщался с нахимовцами, которые продемонстрировали тренировки на различных тренажерах, поздравил и открыл матч между командами юных хоккеистов училища.

Адмирал Николай Евменов отметил, что «День открытых дверей в спорткомплексе Санкт-Петербургского Нахимовского Военно-Морского Училища позволил всем убедиться, что в распоряжении будущих военных моряков находится самая современная спортивная база. Это позволит воспитывать волю, выносливость и стремление к победе».

По словам Главкома ВМФ, «гордостью училища являются не только самое современное ледовое поле, но и уникальный скалодром, тренажер для тренировки горнолыжников, оборудованный с использованием самых современных технологий стрельбовый тир. В Спорткомплексе Нахимовского Военно-Морского Училища созданы все условия для физической подготовки и спорта. Море любит и уважает сильных».

Адмирал Николай Евменов пожелал нахимовцам в полную силу использовать возможности, которые появились с началом полноформатной работы Спорткомплекса, а хоккеистам вручил клюшку и шлем.

Новый спортивный комплекс НВМУ находится на Пеньковой улице в здании, построенном в 1909-1910 по проекту инженера Лео Серка и архитектора Василия Старостина в стиле модерн. В результате реконструкции с элементами реставрации, в здании разместился Спортивный комплекс Нахимовского военно-морского училища. В его состав входят: крытый ледовый каток, скалодром общей площадью 125 м2, горнолыжный тренажер, тир, тренажерный зал, зал для «сухих» тренировок хоккеистов, зал с рингом для занятия боксом.

Перед торжественной церемонией открытия гости увидели лазерное шоу, катание фигуристов, выступление вокального коллектива Нахимовского училища. После церемонии был проведён товарищеский матч между хоккейными командами НВМУ “Невские юнги” и “Тритоны” с участием ветеранов хоккея.

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