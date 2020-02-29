29.02.2020 (23:12)

В Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоялась IX учебно-исследовательская конференция «Восхождение к науке - 2020»

На базе Кронштадтского морского кадетского военного корпуса состоялась IX учебно-исследовательская конференция «Восхождение к науке - 2020», в которой приняли участие 125 воспитанников довузовских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации дислоцированных в г. Санкт-Петербурге.

Уже девятый год лучшие из юных исследователей записывают страницы в летопись учебно-исследовательской конференции «Восхождение к науке» и заполняют «Книгу открытий». В этом году почетное право проведения конференции предоставлено Кронштадтскому морскому кадетскому военному корпусу.

Знаменательно, что конференция проводится под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Евменова Николая Анатольевича.

Ежегодно участники Конференции представляют хорошо продуманные исследовательские работы, которые выходят далеко за границы изучаемой программы. Воспитанники наших учебных заведений показывают глубокие научные знания, настойчивость и упорство в достижении поставленной цели, способность доказать свою позицию, широту мышления и кругозора. Участие в Конференции позволяет воспитанникам ближе познакомиться со сверстниками из других образовательных организаций, лучше узнать особенности различных видов Вооруженных Сил, наладить учебные и дружеские связи.

Участие в исследовательской деятельности позволит воспитанникам реализовать свой личностный потенциал, сделать правильный выбор будущей военной профессии и после окончания высших военных учебных заведений грамотно и умело исполнять обязанности офицера.

В конференции приняли участие воспитанники Санкт-Петербургского Суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, Кадетского корпуса (школа IT-технологий), Кадетского корпуса (спортивная школа), Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Для работы Конференции было организовано 16 секций по разным направлениям знаний. Защиту и качество работ оценивало компетентное жюри внешних экспертов, в которое входили ученые, преподаватели и научные сотрудники вузов, методических центров, методисты и учителя Санкт-Петербурга и Кронштадта. Военные аспекты исследований оценивали преподаватели Военного учебного научного центра Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова

Лучшими (диплом I степени) были признаны 16 работ воспитанников четырех довузовских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации дислоцированных в Санкт-Петербурге. Из них – 9 работ кадет Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса.

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