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29.02.2020 (21:17)

Жители гарнизонов РВСН через отделения социальной защиты загружают фотографии красноармейцев для музея «Дорога памяти»

Военнослужащие и жители гарнизонов РВСН смогут загрузить фотографии и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны для музея «Дорога памяти» через отделения социальной защиты.

Совместно с администрациями военных гарнизонов проводится большая работа, жители гарнизонов смогут оцифровать и загрузить фотографии для музея в МФЦ, отделениях соцзащиты, в других общественных учреждениях.

Уникальный проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
Ракетные войска
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