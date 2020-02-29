29.02.2020 (20:04)

Икону Святой Великомученицы Варвары в марте провезут по ракетным соединениям Оренбургского объединения РВСН

Главную икону Ракетных войск стратегического назначения – образ Святой Великомученицы Варвары в марте провезут по ракетным соединениям Оренбургского объединения РВСН.

Планируется, что святыню для поклонения перевезут в Тагильское ракетное соединение, а затем, образ Святой Великомученицы Варвары отправится в Оренбург и Кировскую область.

Главная икона РВСН – образ Святой Великомученицы Варвары – изготовлена для главного храма Вооруженных сил Российской Федерации

и освящена в столице РВСН в храме Илии Муромца и Святой Великомученицы Варвары в день 60-летия РВСН Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Стефаном, епископом Клинским.

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