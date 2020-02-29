Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.02.2020 (20:42)

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении почтили память героев-десантников 6 парашютно-десантной роты

Десантники из отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморья приняли участие в памятном мероприятии, посвящённом  героям-десантникам 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, которое состоялось у памятника погибшим воинам в локальных войнах и военных конфликтах.
         Отдать дань уважения бойцам шестой роты прибыли уссурийские десантники, представители ветеранских организаций, ветераны локальных войн и военных конфликтов, а также воспитанники патриотических клубов и учащиеся общеобразовательных учреждений.
         В память о десантниках, погибших при исполнении воинского долга, были возложены венки с цветами, объявлена минута молчания.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Десантники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка завершили тактическое учение на полигоне под Новороссийском
Красавицы со всех Воздушно-десантных войск поразили цели и показали навыки во владении штатным оружием в рамках конкурса «Краса ВДВ-2020»
В рамках памятных мероприятий, посвященных 20-летия подвига воинов-десантников 6 роты г. Москве покажут музыкальный спектакль «Воины Духа»
В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялся торжественный ритуал прощания командира со знаменем воинской части

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false