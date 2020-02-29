29.02.2020 (20:42)
В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении почтили память героев-десантников 6 парашютно-десантной роты
Десантники из отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморья приняли участие в памятном мероприятии, посвящённом героям-десантникам 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, которое состоялось у памятника погибшим воинам в локальных войнах и военных конфликтах.
Отдать дань уважения бойцам шестой роты прибыли уссурийские десантники, представители ветеранских организаций, ветераны локальных войн и военных конфликтов, а также воспитанники патриотических клубов и учащиеся общеобразовательных учреждений.
В память о десантниках, погибших при исполнении воинского долга, были возложены венки с цветами, объявлена минута молчания.
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