29.02.2020 (19:40)

Десантники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка завершили тактическое учение на полигоне под Новороссийском

На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае подразделения десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского соединения ВДВ завершили тактическое учение с боевой стрельбой.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, десантники совершили марш на штатной технике в район выполнения боевой задачи.

Заняв выгодные рубежи подразделения перешли в наступление, в ходе которого гвардейцы отработали уничтожение условного противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового и снайперского вооружения, при поддержке артиллерийской батареи 2С9 «Нона» и нанесли поражение противнику сосредоточенным огнем.

В ходе учения, основное внимание уделялось совершенствованию взаимодействия между подразделениями, а также ведению наступательного боя в горах.

По завершению тактического учения были подведены итоги, обслужена техника и поставлена на хранение.

Всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих и 30 боевых боевой и специальной техники.

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