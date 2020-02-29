29.02.2020 (19:02)
В соединении управления 2-й армии состоялся День открытых дверей
В соединении управления 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Самаре, состоялся День открытых дверей для воспитанников юнармейских отрядов.
В ходе мероприятия военнослужащие-связисты рассказали юнармейцам об истории соединения, его боевом пути в годы Великой Отечественной войны и провели экскурсию по расположению. После чего на плацу юнармейцам вручили памятные подарки за участие в Параде Памяти. В свою очередь, воспитанники юнармейских отрядов вручили военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, посылки, в которых были сладости и фрукты.
Завершилось мероприятие праздничны обедом в солдатской столовой.
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