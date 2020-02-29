29.02.2020 (18:54)
Комиссия регионального управления жилищного обеспечения ФГКУ «Центррегионжилье» посетила 201-й военную базу в Таджикистане
Комиссия регионального управления жилищного обеспечения ФГКУ «Центррегионжилье» из Екатеринбурга посетила 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане. В Душанбинском и Нурекском гарнизонах представители комиссии проверили условия проживания военнослужащих и их семей в общежитиях военных городков.
При встрече с военнослужащими, начальник отдела по накопительно- ипотечной системе ФГКУ «Центррегионжилье» Светлана Посохова рассказала об основных перспективах развития накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения и разъяснила порядок реализации прав военнослужащих в рамках НИС.
Также на территории российского соединения, комиссия вместе с начальником отделения «Центррегионжилье» г. Душанбе Татьяной Кадыровой возложила цветы к мемориальному комплексу героев 201-й военной базы.