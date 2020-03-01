01.03.2020 (08:00)

Юные карбышевцы со всей страны поделились знаниями

V Всероссийская научно-практическая конференция памяти Героя Советского Союза доктора военных наук профессора Д.М. Карбышева, посвященная 75-летию Великой Победы, завершилась в поселке Нахабино Красногорского района Московской области.

Второй день конференции начался с образовательных площадок в Международном противоминном ордена Кутузова центре и Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск им. Д.М. Карбышева.

Ребята ознакомились с новейшими образцами снаряжения сапера, средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, учебными классами, оборудованными на опыте выполнения задач в Сирийской Арабской Республике и Лаосской Народно-Демократической Республике. Особый интерес вызвал учебный городок минно-розыскной службы. Кроме того, школьникам были продемонстрированы перспективные образцы инженерной техники и фортификационных сооружений.

Юбилейная конференция, собравшая более 40 участников из четырех федеральных округов, завершилась торжественным закрытием с награждением лауреатов и дипломантов. Председатель Совета Межрегионального детского военно-патриотического общественного движения «Юные карбышевцы» генерал-майор Юрий Дьяков поздравил участников и отметил возрастающий уровень работ и подготовки ребят.

Заключительным этапом стало открытие Карбышевского военно-инженерного юнармейского отряда Школы № 2005 г. Москвы – 15 юношей и девушек принесли Клятву юнармейца и Обязательство юного карбышевца.

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