29.02.2020 (18:37)

В Североморске на БПК «Адмирал Харламов» состоялся торжественный подъем флага в честь 30-летия корабля

Сегодня в главной базе Северного флота состоялись праздничные мероприятия, посвящённые 30-летию большого противолодочного корабля «Адмирал Харламов». В честь юбилея корабля на его борту прошло построение экипажа, торжественный подъем военно-морского, государственного флагов и флагов расцвечивания. Помимо военных моряков в мероприятии приняли участие ветераны корабля и родственники адмирала Николая Михайловича Харламова (1905-1983 гг.), в честь которого был назван корабль.

Торжественный митинг открыл заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Владимир Кондратов, прослуживший на корабле более 16 лет (от лейтенанта – командира батареи, до капитана 1 ранга – командира корабля). Он поздравил экипаж с юбилеем, поблагодарил родных адмирала Харламова, за участие в памятном событии и вручил награды и грамоты отличившимся военнослужащим.

Выступивший следом командир бригады противолодочных кораблей, в состав которого входит БПК «Адмирал Харламов» капитан 1 ранга Андрей Клименко отметил, что экипаж корабля успешно выполняет все поставленные задачи, находясь в базе, а также является резервом для пополнения экипажей других кораблей соединения, выполняющих задачи дальних походов. Он вручил командиру БПК «Адмирал Харламов» капитану 1 ранга Максиму Шумилову фотоколлаж с изображением всех кораблей бригады и наградил грамотами представителей экипажа корабля.

Завершило митинг выступление старшей дочери адмирала Харламова - Татьяны Николаевны. Она рассказала морякам, как присутствовала при первом торжественном подъеме флага на корабле, носящем имя её отца 30 лет назад и поблагодарила экипаж за добросовестную службу и сохранение памяти об адмирале Николае Харламове.

Впервые на борту БПК «Адмирал Харламов» собрались 3 поколения потомков адмирала Николая Михайловича Харламова, его дочери, внучки и правнучки. Они привезли с собой копии документов и личные вещи своего прославленного родственника, сыгравшего большую роль в победе над гитлеровцами. Выставка была организована в импровизированном музее корабля, который находится в коридоре перед большой кают-компанией. В течение дня экспозиция открыта для военнослужащих соединений надводных кораблей, базирующихся в Североморске.

Справочно:

Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Харламов» был построен на заводе «Янтарь» в Калининграде и 25 февраля 1990 года принят на вооружение Северного флота. В первые годы службы совершил официальные визиты и деловые заходы в Канаду, США, Швецию, Норвегию Нидерланды. На протяжении двух лет подряд, с 1997 по 1998 годы, удерживал звание лучшего корабля ВМФ России.

Корабль носит имя адмирала Николая Михайловича Харламова (1905-1983). В годы войны контр-адмирал Николай Харламов был главой военной миссии СССР в Великобритании, вёл переговоры об открытии второго фронта в Европе, обеспечивал ремонт и переоснащение советских подлодок и кораблей современным вооружением, курировал поставки военной продукции и оружия по программе ленд-лиза через Великобританию.

Весной 1944 года консультировал американскую группу войск союзников по морской тактике, принимал участие в учениях по подготовке операции «Нептун» в Шотландии, был официальным наблюдателем от СССР во время высадки союзных войск в Нормандии в июне 1944 года.

В 1949 году ему было присвоено звание адмирала. В 50-х годах командовал Балтийским флотом. В мае 1959 года занял пост военного специалиста по ВМС НОАК в Китае. В 1961 году назначен председателем Морского научно-технического комитета ВМФ, с августа 1971 года - в отставке. Депутат Верховного Совета СССР 4-го и 5-го созывов.

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