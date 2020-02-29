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29.02.2020 (18:00)

В Самарской области прошли соревнования среди юнармейцев по стрельбе из автомата Калашникова

В Самарской области на Рощинском полигоне прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова среди юнармейских отрядов.

Соревнования прошли под руководством военной полиции. В них приняли участие юнармейцы из трех районов города Самары, представляющие отряды «Каскад», «Витязь», «Кандагар». Стрельбы проводились по мишеням на расстоянии 100 м. Каждый участник выполнил 10 тренировочных и 5 зачетных выстрелов из автомата АК-74. Лучшим юнармейцам были объявлены благодарности и вручены грамоты.

Также военнослужащие показали ребятам образцы нового вооружения, современную экипировку «Ратник» и рассказали о службе в рядах Вооруженных сил России.

Юнармейское движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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