01.03.2020 (01:00)

Главное командование Воздушно-космическими силами и Юнармия заключили соглашение о сотрудничестве

В Центре показа авиационной техники им. И. Н. Кожедуба (Кубинка) прошла торжественная церемонии подписания Соглашения между Главным командованием Воздушно-космическими силами (ВКС) и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением (ВВПОД) «Юнармия» о создании профильного авиационно-космического направления развития детей и подростков движения «Юнармия» и приёма детей в состав юнармейского центра Воздушно-космических сил.

Мероприятие прошло под руководством заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева и начальника юношеского общественного движения «Юнармия» Героя Российской Федерации лётчика-космонавта Романа Романенко.

В торжественной церемонии приняли участие также начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин Сергеевич, председатель Общероссийской общественной организацией ветеранов генерал армии Михаил Моисеев, космический испытатель, академик Международной академии космонавтики, Герой Российской Федерации Сергей Нефедов, постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – первый заместитель Председателя Правительства Андрей Федотов, начальник Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил военный летчик, ветеран боевых действий гвардии полковник запаса Олег Комаров, летчики авиационных групп высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Стрижи», военнослужащие 154 отдельного комендантского Преображенского полка и другие почетные гости.

В завершении мероприятия состоялся прием новых участников движения «Юнармия» в состав Юнармейского Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил. В ряды Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения были приняты представители Амгинского лицея имени Л.В.Киренского республики Саха (Якутия), Инженерно-технической школы имени дважды Героя Советского Союза П.Р.Поповича г.Москвы, столичных школ № 1383 и № 1220, Солнечногорского Лицея № 8, Асаковской средней общеобразовательной школы Московской области, которым были вручены именные отрядные знамена и сертификаты.

«Сегодня вы приняли присягу юнармейца, это очень почетная и ответственная миссия, я уверен, что вы с достоинством будете нести это звание и гордится этим» - заявил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

После официальной церемонии гости смогли познакомиться с Музеем Центра показа авиационной техники им. И. Н. Кожедуба и авиационной техникой, стоящей на вооружении ЦПАТ.

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