01.03.2020 (02:00)

В Ярославском училище ПВО завершился месячник сплочения воинских коллективов

В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны завершился месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими

В ходе месячника проводился целый комплекс самых различных мероприятий по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, профилактике преступлений в сфере межличностных отношений и недопущению межнациональных конфликтов среди военнослужащих.

Мероприятие стартовало с торжественного митинга с привлечением всего личного состава училища, в ходе которого были определены цели и задачи месячника.

В течение февраля еженедельно проводились общие собрания военнослужащих рот и им равных подразделений по теме: «Сплоченный воинских коллектив – основа боевой готовности», вечера вопросов и ответов с курсантами и руководящим составом ВУЗа, недели правовых знаний.

Помимо этого по тематике месячкника были проведены встречи личного состава с представителями военной прокуратуры Ярославского гарнизона, военного следственного отдела СК РФ по Ярославскому гарнизону и Управления МВД по Ярославской области.

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