29.02.2020 (17:09)

В соединении дальней авиации прошел спортивный турнир для юнармейцев

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации прошло первенство по силовым видам спорта, среди обучающихся подшефных общеобразовательных учреждений.

Всего в мероприятии приняли участие около 300 школьников.

Турнир, ставший уже традиционным, посвящен памяти ветерана армейских видов спорта Игоря Садовского.

В программу соревнований были включены дисциплины с военным уклоном: подтягивание на перекладине, разгибание рук в упоре, подъём туловища из положения лежа, челночный бег, полоса препятствий и перетягивание каната.

В качестве судий выступили военнослужащие Энгельсской авиационной базы, председателем судейской коллегии был начальника физической подготовки соединения.

По окончанию соревнований, победители и призеры получили почетные грамоты. Награждение прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политического работе гвардии полковника Олега Михайлишина.



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