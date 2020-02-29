29.02.2020 (15:39)

Российские юнармейцы в Таджикистане запустили календарь обратного отсчета до юбилейного парада Победы

Российские юнармейцы в Таджикистане запустили календарь обратного отсчета до юбилейного парада Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

В Бохтаре учащиеся общеобразовательной школы № 4 Министерства обороны РФ вместе с руководителем юнармейского отряда Татьяной Назыковой, собственноручно изготовили календарь на уроках технологии, вывесив его на стенд в школьном дворе. В календаре изложены описания ключевых событий Великой Отечественной войны, с его помощью учащиеся ведут ежедневный отсчет дней до 9 Мая 2020 года.

Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, он направлен на воспитание чувства гордости за свой народ, уважения к военным подвигам, привлечение учащихся к изучению событий Великой Отечественной войны, а также формирование бережного отношения к истории своей Родины и её героическому прошлому.

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