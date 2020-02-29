29.02.2020 (15:31)

Летчики МиГ-31 выполнили принуждение к посадке условного нарушителя в ходе парного патрулирование ночью на Урале

Экипажи истребительного авиационного полка Центрального военного округа отработали мероприятия по принуждению к посадке условного нарушителя в ходе ночных учений в Пермском крае.

Пилоты высотных истребителей-перехватчиков Миг-31 в условиях ограниченной видимости выполнили парные взлеты, отработали элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый» на высоте около 400 метров. После расхождения из пары экипажи МиГ-31 приступили к выполнению задач на высоте более 16 000 метров. С помощью бортовой радиолокационной системы (РЛС) «Заслон-М» истребители-перехватчики развернули радиолокационное поле для мониторинга воздушного пространства. В ходе патрулирования, бортовая РЛС обнаружила цель, движущуюся со скоростью около 2000 км/ч, роль которой выполнял МиГ-31. Экипажи выполнили сближение и комплекс действий по принуждению к посадке условного нарушителя.

Обнаружение противника, сближение с ним и принуждение к посадке происходило в ночное время в условиях ограниченной видимости, что значительно осложняло отработку задач пилотам, кроме того посадка на аэродром базирования осуществлялась по приборам.

Участие в ночных учениях приняло девять экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые выполнили задачи во всем диапазоне высот, было задействовано около 60 военнослужащих из числа группы управления полетами, летного и инженерно-технического состава истребительного авиационного полка.

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