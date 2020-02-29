29.02.2020 (15:12)
В мобильном соединении войск РХБ защиты прошел конкурс блинов, чая и варенья «Ай да масленица».
Мероприятие было организовано командованием соединения, по инициативе профсоюза и совета жен военнослужащих, в целях приобщения военнослужащих к национальной культуре, создания атмосферы праздника и сплочения воинских коллективов.
Конкурс проходил в виде выставки-дегустации приготовленных блюд. Участие в конкурсе приняли 10 команд, представляющих подразделения, отделения и службы соединения. Основными критериями оценки были вкусовые качества, оригинальность и необычность приготовленных блюд, а также оформление конкурсных столов. Всего участниками конкурса было приготовлено более 30 различных блюд из блинов.
Которые после конкурса отведали военнослужащие и приглашенные гости. По итогам дегустации жюри определила победителей и призеров конкурса, которые были награждены грамотами и ценными подарками.