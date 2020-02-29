29.02.2020 (15:00)

В 27 Научном центре МО РФ прошло мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Сталинградской битве

В рамках Года памяти и славы, в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для сотрудников 27 Научного центра Министерства обороны Российской Федерации (далее – 27 НЦ МО РФ) прошло открытое занятие с участием специалистов научно-исследовательского отдела Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации по теме «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)».

На мероприятии присутствовали военнослужащие, гражданский персонал, военные историки и научные деятели, курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической (далее - РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, ветераны войск РХБ защиты ВС РФ, а также школьники и отряд «Юнармии» ГБОУ «Школа № 354» имени Д.М. Карбышева.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник 27 НЦ МО РФ Виктор Ковтун, - «только так, отдавая долг прошлому и объединяя наши усилия, мы сможем воспитать новые поколения, которые знают историю своей страны и почитают наших героев. И сегодня мы в очередной раз произносим сокровенное: «Никто не забыт и ничто не забыто!». В наше время пытаются переделать историю, умолить заслуги наших отцов и дедов. И только от нас с вами зависит, сохраним ли мы память для наших детей о тех уже далеких событиях».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице