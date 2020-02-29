29.02.2020 (14:32)

Красавицы со всех Воздушно-десантных войск поразили цели и показали навыки во владении штатным оружием в рамках конкурса «Краса ВДВ-2020»

28 марта 2020 года в рамках конкурса красоты «Краса Воздушно-десантных войск-2020» проведено состязание по профессиональному мастерству среди женщин военнослужащих «Сила оружия».

В ходе конкурса девушки из 12 команд-участниц соревнований выполнили 1 упражнение учебных стрельб из пистолета ПМ, а также норматив № 14, 15 сборника нормативов Воздушно-десантных войск «Неполная разборка оружия и сборка после неполной разборки» автомата Калашникова АК-74 М.

Командованием Воздушно-десантных войск в городе Тула, на родине оружейников, с 27 февраля по 6 марта, на базе Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения проводится конкурс красоты и профессионального мастерства среди военнослужащих женского пола Воздушно-десантных войск «Краса ВДВ-2020».

В конкурсе принимают участие военнослужащие-женщины, представляющие все воздушно-десантные и десантно-штурмовые соединения, соединения специального назначения и управления, а также учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), самые красивые и подготовленные девушки Воздушно-десантных войск.

В этом году Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск и приурочен к Международному женскому Дню – 8 марта.

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