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29.02.2020 (14:15)

Более 4,8 тыс. военнослужащих примут участие в Параде Победы в Санкт-Петербурге – командующий ЗВО

Более 4,8 тыс. военнослужащих 9 мая примут участие в военном параде на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Всего в военном параде будет задействовано более 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, курсантов высших военных учебных заведений, представителей силовых ведомств региона, суворовцев, кадет и юнармейцев. Участники парада приступили к тренировкам», - сообщил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.

В настоящее время в пунктах постоянной дислокации развёрнута подготовка парадных расчётов, куда отобраны лучшие военнослужащие. В ходе тренировок отрабатываются строевые приёмы с оружием индивидуально и в составе подразделения. В апреле запланированы общегарнизонные репетиции на одном из аэродромов, а в начале мая – ночные и дневные репетиции на Дворцовой площади.   

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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