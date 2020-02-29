29.02.2020 (14:01)

В Государственном летно-испытательном центре Минобороны России завершился месячник сплочения воинских коллективов

В Государственном летно-испытательном центре Министерства обороны Российской Федерации им. В.П. Чкалова завершился месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В рамках месячника регулярно проводились собрания военнослужащих, Единые дни правовых знаний, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ, а также спортивно-массовые и социально значимые мероприятия.

Всего было проведено более 100 подобных мероприятий на территории базирования подразделений ГЛИЦ им. В.П. Чкалова в Республике Крым, Кабардино-Балкарской Республике, Камчатском крае, Астраханской и Саратовской областях.

Все задачи месячника были выполнены в полном объеме.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице