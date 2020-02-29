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29.02.2020 (13:55)

В Ленобласти в учебном центре ЗВО состоялось таинство крещения, в котором приняли участие около 30 военнослужащих

В Ленинградской области в учебном центре подготовки младших специалистов Западного военного округа состоялось таинство крещения, в котором приняли участие около 30 военнослужащих по призыву.

Таинство крещения состоялось в войсковом храме в честь преподобного Сергия Радонежского, покровителя воинов.

Ритуал провёл помощник начальника учебного центра по работе с верующими военнослужащими протоиерей Анатолий Щербатюк. После он вручил каждому крещенному Святое Евангелие и икону, а также благословил солдат на защиту Родины.

Окружной учебный центр в Ленобласти осуществляет подготовку младших специалистов для соединений и воинских частей Западного военного округа по следующим направлениям: механики-водители, наводчики-операторы, командиры танков, боевых машин пехоты, водители бронетранспортёров, связисты, снайперы и др.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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