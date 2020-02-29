29.02.2020 (13:43)

В рамках памятных мероприятий, посвященных 20-летия подвига воинов-десантников 6 роты г. Москве покажут музыкальный спектакль «Воины Духа»

29 февраля в рамках проведения памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты, на «ВТБ-Арене» в Москве показали мюзикл «Воины Духа».

На спектакль приглашены родственники погибших воинов-десантников, оставшиеся в живых в том бою военнослужащие, руководство Министерства обороны, Воздушно-десантных войск, представители ветеранских и общественных организаций и другие почетные гости.

Главный продюсер спектакля Марина Ким отметила: «Этот спектакль расскажет зрителям о мужестве, силе духа, верности Отечеству и настоящей любви. В постановке участвуют 300 актеров, в том числе каскадеры. Это постановка, аналогов которой нет в мире, спектакль позиционируют как “патриотический блокбастер о любви”».

По сюжету, один из героев узнает о подвиге своих сверстников на войне

и, почти как они, вынужден делать выбор в борьбе добра и зла.

В центре сюжета — молодой человек, увлеченный компьютерными играми. Ему предстоит сделать выбор: соблазниться виртуальной реальностью, где нет никаких законов, или выбрать обычную жизнь, наполненную трудностями

и разочарованиями.

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