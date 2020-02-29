29.02.2020 (13:33)

В Санкт-Петербурге на базе Михайловской военной артиллерийской академии прошли детско-юношеские оборонно-спортивные игры

В Санкт-Петербурге на базе Михайловской военной артиллерийской академии состоялось торжественное открытие районного тура детско - юношеских оборонно-спортивных туристических игр «Зарница», соревнований «Школа безопасности» и проведение этапов военно-патриотической игры «Зарница».

В мероприятии приняли участие председатель Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» генерал-майор Геннадий Фоменко, Герой России капитан 1 ранга Владимир Терехов, представители администрации Калининского района.

Торжество открыл начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

В мероприятии участвовали 40 команд образовательных учреждений Калининского района.

Ребята приняли участие в этапах: конкурс строя и песни, снаряжение магазина, сборка и разборка автомата Калашникова.

Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке. Курсанты академии продемонстрировали школьникам показом приемов рукопашного боя.

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