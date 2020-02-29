29.02.2020 (13:19)

Корабли Балтийского флота выполнили плановые артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям

Корабли Балтийской военно-морской базы отработали элементы боя по совместному отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне, выполнили задачи по расстрелу плавающих мин, совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями. Стрельбы выполнялись из 100-, 76- и 30-миллиметровых артиллерийских установок.

Проведению контрольных стрельб предшествовали подготовительные стрельбы в составе всех боевых постов и артиллерийские стрельбы командиров орудий. На этих учениях военнослужащие проверили свои умения в эксплуатации вооружения и техники и отработали навыки в стрельбе из орудий как в составе боевых постов, так и в составе корабля в целом.

Также в ходе выхода в море расчёты боевых постов кораблей применили комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнили манёвры по уклонению от ударов управляемым оружием условного противника.

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