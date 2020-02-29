29.02.2020 (13:11)
Палубные истребители Северного флота отработали тренировочные воздушные бои
Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота? провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.
В полётах приняли участие 8 экипажей палубных истребителей Су-33. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа.
Роль самолетов условного противника сыграли два экипажа палубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.
Кроме проведения тренировочных воздушных боёв лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.
Полёты выполнялись в дневное время с аэродрома Североморск-3. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 22 часов.