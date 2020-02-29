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29.02.2020 (13:11)

Палубные истребители Северного флота отработали тренировочные воздушные бои

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота? провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах приняли участие 8 экипажей палубных истребителей Су-33. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа.

Роль самолетов условного противника сыграли два экипажа палубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.

Кроме проведения тренировочных воздушных боёв лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Полёты выполнялись в дневное время с аэродрома Североморск-3. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 22 часов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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