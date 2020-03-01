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01.03.2020 (09:00)

Военные полицейские Новороссийского гарнизона провели контрольные занятия по профессиональной подготовке

Военнослужащие подразделения военной полиции Новороссийского гарнизона завершили проведение комплекса контрольных занятий по профессиональной подготовке.

На полигоне Раевский личный состав подразделения выполнил упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74М и пистолета Макарова (ПМ).

Основным этапом проверки уровня профессиональной подготовки военных полицейских стало проведение тактико-специального учения по организации охраны и пропускного режима, в ходе которого военнослужащие отработали действия по предотвращению незаконного проникновения условных диверсантов к местам дислокации военных объектах.

По условиям учения военные полицейские отразили прорыв группы нарушителей через контрольно-пропускной пункт и предотвратили скрытное проникновение на охраняемый объект диверсионно-разведывательной группы (ДГР) условного противника с прилегающей территории горно-лесистой местности.

При ведении учебного боя военные полицейские отработали действия по ведению огня в сложных секторах обороны с  использованием естественных укрытий и заблаговременно подготовленных огневых позиций.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе учения были использованы пиротехнические средства, холостые патроны и дымовые шашки.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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