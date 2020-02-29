29.02.2020 (12:51)
Экипажи Су-30СМ и Су-24М Черноморского флота провели дозаправку в небе над Крымом
Экипажи Су-30СМ и Су-24М из состава Морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) в небе над Крымом провели практические тренировки по дозаправке самолётов от самолёта-заправщика Ил-78.
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали сложный технический элемент для повышения уровня лётного мастерства молодых лётчиков, выполняющих дозаправку в воздухе впервые.
Дозаправка различными типами самолётов проводилась поочерёдно в допустимых минимальных и максимальных границах по высоте. Расстояние между самолётами во время заправки не превышало 20 метров, скорость в паре составляла около 600 км/ч.
Учебные задачи выполняли 3 Су-30СМ и 2 Су-24М из состава МА и ПВО ЧФ.
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