29.02.2020 (12:47)

Подразделения военной полиции Черноморского флота участвуют в конкурсе «Страж порядка»

Подразделения военной полиции Черноморского флота (ЧФ) участвуют в конкурсе «Страж порядка» в ходе проведения отборочных этапов Армейских международных игр «АрМИ-2020».

В рамках конкурса на одном из полигонов боевой подготовки ЧФ началось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции на территории полуострова Крым.

В ходе учения военные полицейские отрабатывают прохождение полосы препятствий со стрельбой холостыми патронами. Для максимального приближения условий учения к боевым, во время преодоления препятствий используются дымовые шашки и пиротехнические средства.

Военнослужащие отрабатывают действия по отражению нападения условных диверсантов на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части, при этом, задачей военных полицейских является не только отражение нападения, но и блокирование злоумышленников до прибытия группы усиления.

Также участники конкурса выполняют нормативы по вождению бронемашин «Рысь» как в обычных условиях, так и в сложных погодных условиях по пересечённой местности.

По итогам соревнований будут отобраны военнослужащие, которые представят Черноморский флот на окружном этапе конкурса в апреле текущего года.

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