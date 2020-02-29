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29.02.2020 (12:43)

Дом офицеров российской военной базы в Армении пополнился новыми фильмами о Великой Отечественной войне

В российской военной базе в Армении к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне клуб гарнизонного Дома Офицеров пополнился новыми документальными и художественными фильмами военно-патриотической тематики.

«Еженедельно в выходные и праздничные дни военнослужащие и члены их семей смогут посещать киноклуб соединения для просмотра социально-просветительских кинопоказов новых российских художественных лент о войне», – рассказал заместитель командира соединения по военно-политической работе полковник Александр Шувалов.

В числе художественных лент появятся в прокате киноклуба «Буду помнить» (2010 год), «Солдатик» (2018 год), «Война Анны» (2018 год), «Сестренка» (2019 год) и «Коридор бессмертия» (2019 год).

Среди документальных картин, вошедших в репертуар, такие ленты как «Экспозиция войны», «Дни русского «Ура!», «Великие битвы Великой Отечественной», «Герои Великой Победы», «Под грифом «секретно».

Показы кино будут также организованы для школьников и студентов Армении, при проведении дней открытых дверей на территории российской военной базы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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