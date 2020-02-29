29.02.2020 (12:29)

В Волгоградской области собраны сведения 122 тысяч участников Великой Отечественной войны по проекту «Дорога памяти»

В Волгоградском гарнизоне Южного военного округа (ЮВО) продолжается работа в рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», приуроченного к 75-летию Великой Победы.

На сегодняшний день жители Волгоградской области загрузили в банк данных сведения о более 122 тысяч участниках Великой Отечественной войны.

В декабре 2018 года военный комиссариат Волгоградской области ЮВО подключился к акции «Дорога Памяти» и начал сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны.

Для предоставления информации о родственниках-участниках войны любой желающий может обратиться в военный комиссариат по месту жительства, либо в администрацию сельского поселения к сотруднику военно-учетного стола. Также внести данные можно самостоятельно на интернет-портале «Дорога памяти».

Всероссийская акция проводится в целях увековечивания памяти защитников Отечества, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

После обработки все информационные материалы и фотографии фронтовиков разместят в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Минобороны на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Открытие галереи «Дорога Памяти» запланировано в мае, но с началом ее работы сбор данных о поколении Великой Победы не закончится.

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