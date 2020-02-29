29.02.2020 (12:25)

В Северо-Кавказском суворовском военном училище пройдет день открытых дверей

В Южном военном округе во Владикавказе (Северная Осетия) в Северо-Кавказском суворовском военном училище (СВУ) 1 марта в 11:00 состоится День открытых дверей.

Абитуриенты и их родители познакомятся с правилами приема, организацией образовательного процесса, объектами учебно-материальной базы.

Командование училища расскажет школьникам об истории учебного заведения, правилах приема и учебно-воспитательном процессе, а также ответит на вопросы. Кроме того, представители СВУ также проведут консультации по вопросам поступления в военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Потенциальные воспитанники СВУ и их родители ознакомятся с условиями проживания и питания, особенностями службы и быта воспитанников.

Суворовцы покажут гостям классы, где они обучаются, занимаются спортом и отдыхают. В училище созданы все условия для обучения, получения глубоких и разносторонних знаний: современные учебные корпуса и лаборатории физики, химии и биологии, робототехники, классы военной и автомобильной подготовки, которые оснащены новейшими тренажерами и оборудованием.

Возводятся современные учебные корпуса, крытый спортивный комплекс, медицинский и жилые блоки.

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