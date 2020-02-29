29.02.2020 (11:55)
В Ростовской области состоялся чемпионат ЮВО по дзюдо
В Новочеркасске (Ростовская область) завершился II чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по дзюдо.
Участники боролись за призовые места в семи различных весовых категориях и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки.
Победители чемпионата в командном и личном зачетах были награждены командованием ЮВО кубками, медалями и грамотами.
В состязаниях приняли участие 19 команд из различных соединений ЮВО. Общее количество участников составило более полутора тысяч человек. Соревнования проводились в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Новочеркасске.
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