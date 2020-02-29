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29.02.2020 (11:55)

В Ростовской области состоялся чемпионат ЮВО по дзюдо

В Новочеркасске (Ростовская область) завершился II чемпионат Южного военного округа (ЮВО) по дзюдо.

Участники боролись за призовые места в семи различных весовых категориях и продемонстрировали высокий уровень физической подготовки.

Победители чемпионата в командном и личном зачетах были награждены командованием ЮВО кубками, медалями и грамотами.

В состязаниях приняли участие 19 команд из различных соединений ЮВО. Общее количество участников составило более полутора тысяч человек. Соревнования проводились в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге и Новочеркасске.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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