29.02.2020 (11:40)

В Ростовской области в рамках проекта «Дорога Памяти» оцифрованы данные более 276 тысяч фронтовиков

В Ростовской области в рамках проекта Министерства обороны России «Дорога памяти» проводится сбор писем и фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Главного храма Вооруженных Сил России.

Сбор данных для перевода в мультимедийную базу осуществляется сотрудниками городских и районных военных комиссариатов области.

В настоящее время специалистами военных комиссариатов Ростовской области собрана информация более чем на 276 тысяч участников Великой Отечественной войны. Работа по сбору сведений продолжается более года, в ней принимают активное участие жители Ростова-на-Дону и области, а также военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) и юнармейцы.

Работа по сбору информации организована во всех комиссариатах страны, каждый желающий может принести фотографии в военкомат или позвонить по телефону, либо самостоятельно внести сведения о своем родственнике-участнике войны на сайт Проекта «Дорога памяти» в специальный раздел.

Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более чем 33 миллионах человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот».

Всего на территории ЮВО развёрнуто более 120 пунктов сбора и загрузки материалов, в том числе в военных комиссариатах городов и районов, гарнизонных домах офицеров, а также в соединениях и воинских частях округа.

На сегодняшний день собрано и обработано информации на более чем 1,3 млн. фронтовиков–участников Великой Отечественной войны.

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