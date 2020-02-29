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29.02.2020 (11:33)

В Астраханской области всероссийское молодежное военно-патриотическое движение Юнармия пополнили более 150 участников

В текущем месяце в Астрахани и Астраханской области более 150 детей вступили в ряды Всероссийского молодежного военно-патриотического движения «Юнармия».

В ходе проведенных региональным отделением движения Юнармия совместно с руководством Каспийской флотилии мероприятий со школьниками, студентами, членами военно-патриотических организаций и клубов были организованы торжественные мероприятия, где клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству дали более 150 детей, получив отличительные знаки.

Для участников движения также были проведены экскурсии на территории одного из корабельных соединений КФл, где юнармейцам были продемонстрированы новейшие малые ракетные корабли и современное вооружение Военно-Морского флота России.

Также в рамках проведенных мероприятий юнармейцы приняли участие в начальных этапах конкурса «Юный защитник отечества» и «Краса Юнармии-2020» промежуточные итоги которых были подведены в рамках празднования Дня защитника Отечества.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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