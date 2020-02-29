29.02.2020 (08:18)
Ракетные катера ТОФ артиллерией уничтожили морские и воздушные цели условного противника в Японском море
Силы Тихоокеанского флота отрабатывают в море задачи по ведению боя одиночными кораблями.
Сегодня в заливе Петра Великого учебно-боевые стрельбы в рамках курсовой задачи К-2 провели ракетные катера Р-297 и Р-298 Приморской флотилии разнородных сил.
В обеспечении противолодочных самолётов Ил-38Н катера провели учение по противовоздушной обороне с выполнением комплекса практических артиллерийских стрельб по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени.
Также катера применили артиллерийские установки АК-176 калибра 76-мм по буксируемому морскому щиту.
В полигоне боевой подготовки экипажи отработали действия по борьбе с минной опасностью, поразив артиллерийским огнем макет морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.
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