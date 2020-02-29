29.02.2020 (07:14)

В Бурятии определились лучшие экипажи для участия в окружных этапах конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

На полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа в Республике Бурятия завершились вторые отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Экипажи танков (Т-72Б3) и боевых машин пехоты (БМП-2) в составе взводов состязались в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

Танкисты на время преодолели комплекс препятствий, включенных в биатлонную трассу, и поразили цели из танковых пушек и пулеметов. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники соревновались в прохождении маршрута, протяженностью 7 километров.

На огневом рубеже полигона «Бурдуны» экипажи поразили мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

В подготовке к окружному этапу конкурса активное участие приняли действующие чемпионы мира по «Танковому биатлону» – прапорщик Бато Цыдыпов, старшина Иван Осеев и чемпион мира танкового биатлона 2018 года капитан Дмитрий Черноштан.

Лучшим по итогам второго этапа конкурса «Танковый биатлон» стал экипаж танка Т-72Б3 старшего сержанта Сергея Михеева от мотострелкового соединения округа из города Кяхта.

Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартует в середине марта текущего года. В нем определят лучшие экипажи Т-72Б3 и БМП-2, которые примут участие во всеармейском этапе конкурсов.

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