29.02.2020 (06:47)

Военнослужащие ВВО организовали для школьников показательные выступления и приготовили солдатскую кашу

Учащиеся 16 школ Хабаровского района стали участниками военно-спортивной игры «Зарница».

Масштабное мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось на территории села Благодатное Князе-Волконского сельского поселения в Хабаровском крае.

После показательного выступления военнослужащих отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа, школьники приступили к прохождению этапов полосы препятствий. Им предстояло преодолеть «минное поле», отвесную стену, обменяться зашифрованным сообщением помощью морской семафорной азбуки, эвакуировать условно раненого.

Кроме того, школьники демонстрировали навыки меткой стрельбы, ремонтировали передающее устройство.

В перерывах между прохождением испытаний участники могли посмотреть образцы военного оружия, выставку которого организовал учебный центр округа.

После завершения игры ребята восстановили силы с помощью солдатской каши и горячего чая, приготовление которых организовали военнослужащие отдельного мотострелкового соединения округа.

Завершением мероприятия стало награждение победителей. Первое место в военно-спортивной игре заняла команда школы села Князе-Волконское, второе - команда школы села Благодатное, третьими стали школьники из села Бычиха.

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