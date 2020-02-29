29.02.2020 (06:06)

В ВВО окружной этап конкурса «Снайперский рубеж» состоится на полигоне «Князе-Волконский»

Окружной этап конкурса «Снайперский рубеж» будет организован на базе полигона «Князе-Волконский» под Хабаровском.

Сильнейшие снайперы, представляющие общевойсковые объединения ВВО, дислоцированные в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, а также армейский корпус из островной зоны ВВО, в апреле месяце будут бороться за право представлять округ на Всеармейском этапе соревнований.

В ходе конкурса снайперы выполнят ряд огневых задач, таких как упражнение «холодный выстрел» - стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с шарик для настольного тенниса неподготовленной винтовкой СВД и стрельбу по грудной мишени на максимальное количество попаданий на дистанции 500 метров.

Также участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки в оборудовании и маскировке снайперской позиции с использованием подручных средств.

Кроме того, военнослужащие отработают вопросы по выполнению разведывательных и специальных задач и проведут стрельбы, в том числе и из кузова автомобиля.

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