29.02.2020 (06:06)
В ВВО окружной этап конкурса «Снайперский рубеж» состоится на полигоне «Князе-Волконский»
Окружной этап конкурса «Снайперский рубеж» будет организован на базе полигона «Князе-Волконский» под Хабаровском.
Сильнейшие снайперы, представляющие общевойсковые объединения ВВО, дислоцированные в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области, а также армейский корпус из островной зоны ВВО, в апреле месяце будут бороться за право представлять округ на Всеармейском этапе соревнований.
В ходе конкурса снайперы выполнят ряд огневых задач, таких как упражнение «холодный выстрел» - стрельба на дистанции 100 метров в мишень размером с шарик для настольного тенниса неподготовленной винтовкой СВД и стрельбу по грудной мишени на максимальное количество попаданий на дистанции 500 метров.
Также участникам конкурса предстоит продемонстрировать свои навыки в оборудовании и маскировке снайперской позиции с использованием подручных средств.
Кроме того, военнослужащие отработают вопросы по выполнению разведывательных и специальных задач и проведут стрельбы, в том числе и из кузова автомобиля.