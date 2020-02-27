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27.02.2020 (23:50)

Зенитчики 2-й гвардейской армии провели учение по борьбе с низколетящей авиацией в двух регионах Поволжья

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны 2-й гвардейской армии провели учение по борьбе с низколетящей авиацией в Оренбургской и Самарской областях.

По замыслу практических действий, низколетящие воздушные объекты «противника» направлялись в сторону позиций мотострелковых подразделений. Цели были обнаружены с помощью переносных электронных планшетов, которые позволяют идентифицировать цель, скорость и траекторию ее полета в сложных метеоусловиях на расстояниях до 25 километров. Информация была передана стрелкам-зенитчикам, вооруженными переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». После чего были произведены, как одиночные, так и групповые пуски с разных огневых позиций. В качестве мишеней были использованы осветительные мины 120-мм миномета «Сани».

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию зенитных комплексов и приведению их к бою.

В учении, которое прошло на Тоцком и Рощинском полигонах, приняли участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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